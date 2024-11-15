В ЖК «Высокие Жаворонки» Одинцова началась выдача ключей дольщикам в корпусе № 11

В Одинцовском округе в корпусе № 11 жилого комплекса «Высокие Жаворонки» началась выдача ключей. Следующими квартиры получат дольщики корпуса № 10. Новоселье в двух домах отпразднуют сразу 583 семьи. Оба здания уже поставлены на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Корпуса построены в соответствии с новыми стандартами жилой застройки в Московской области — с разнообразными функциональными планировками, благоустроенной территорией, озеленением, современными детскими и спортивными площадками.

Общая площадь домов — более 45 тыс. кв. метров. Во входных группах проектом предусмотрены колясочные с местами для размещения велосипедов и самокатов, а также комнаты для консьержей. Здания соответствуют классу энергоэффективности «В».

ЖК «Высокие Жаворонки» расположен между Одинцово и Голицыно — крупными подмосковными городами с развитой инфраструктурой. Проект представляет собой квартал жилых домов высотой 12 этажей с благоустроенными дворами.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.