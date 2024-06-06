В ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа построят детский сад на 325 мест

В ЖК «Восточное Бутово» Ленинского городского округа строят шестой детский сад. Дошкольное учреждение на 325 мест возводят в рамках договора о комплексном развитии территории за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В данный момент на строительной площадке производятся работы по устройству кладки внутренних и наружных стен из пеноблока и ПГП, устройство кровли. Приступили к работам по фасаду, монтаж оконных профилей. Ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем. Выполнено устройство наружных сетей водопровода, завершаются работы по устройству сетей теплоснабжения и ливневой канализации.

Будущее здание рассчитано на 14 групп, в том числе младшего возраста до трех лет. На первом этаже расположится столовая и медицинский блок. На втором — оборудуют физкультурный и музыкальный залы, а также методический кабинет. Третий этаж предназначен для групповых.

На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство и озеленение. На площадках установят теневые навесы и качели, а также элементы для развития, экспериментов и активных игр.

ЖК «Восточное Бутово» расположен в 5 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, в Ленинском районе Московской области. В квартале уже открылись пять детских садов из десяти запланированных и одна школа из четырех. Внутри квартала будет две поликлиники, одна из которых уже работает. В закрытых дворах-парках не будет автомобилей — в проекте многоуровневый паркинг, чтобы сделать район еще более комфортным и безопасным для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.