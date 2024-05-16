В ЖК «Томилино Парк» в Люберцах возведут третью школу на 1,1 тыс мест

Школу на 1 100 мест построят в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы. Реализация проекта запланирована на первый квартал 2026 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В трехэтажном здании общей площадью более 13 тыс. кв. метров появятся универсальные и специализированные учебные классы. Также запроектированы помещения продленного дня, мастерская по обработке металла и дерева, кабинет кулинарии и домоводства. Помощь квалифицированных специалистов ученики смогут получить в кабинетах психолога, логопеда и медицинском блоке с процедурной и прививочной.

Для занятий спортом на втором этаже появятся два спортивных зала и небольшой зал хореографии с возможностью альтернативных занятий физкультурой. Так же на втором этаже расположится актовый зал на 424 посадочных места. Заниматься дополнительным образованием школьники смогут в просторной медиатеке. Питание детей организуют в обеденном зале на 600 посадочных мест.

На территории школы появится большая зона для занятий спортом на открытом воздухе: с площадками для игры в баскетбол и волейбол, полем для мини-футбола, полосой препятствий, беговой дорожкой, секторами для прыжков в длину, высоту и зонами для ловкости и координации.

В ЖК «Томилино парк» уже открыты два детских сада для 360 малышей каждый и школа на 1 100 мест. Всего в рамках проекта планируется возвести несколько очередей жилых домов, четыре детских сада по 360 мест, две школы на 1 100 мест и одну школу для 900 учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.