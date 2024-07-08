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В ЖК «Театральный парк» Королева завершено устройство кровли детсада на 107 мест

В ЖК «Театральный парк» г. о. Королев завершили работы по устройству кровли детского сада на 107 мест. Девелопер возводит дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2024 года.

На объекте ведутся фасадные работы, монтаж инженерных систем, лифта. Общая площадь дошкольного учреждения — более 1,9 тыс. кв. метров. Здесь для детей разместят групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную, методические кабинеты.

В жилом комплексе «Театральный парк» построено 37 четырехэтажных домов на 3 786 квартир. Возводится корпус 26. На территории комплекса открылись гимназия и дошкольное учреждение. На первых этажах домов жителям доступна необходимая инфраструктура: магазины, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.