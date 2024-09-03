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В ЖК «Столичный» в Балашихе новый дом поставили на кадастровый учет

В Балашихе ЖК «Столичный» поставили на кадастровый учет. Теперь более 600 участников долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дом получил кадастровый номер: 50:50:0040211:12386, он находится по адресу: Московская область, г. о. Балашиха, г. Балашиха, микрорайон Саввино, Спасский бульвар, д. 7.

Поставить объект на кадастр стало возможным благодаря совместной работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

ЖК «Столичный» возводят в городском округе Балашиха, в окружении Саввинских прудов и Пестовского парка — вместе с благоустроенной территорией комплекса образуют единый ландшафтно-парковый ансамбль площадью более 90 га. В жилом комплексе «Столичный» построены 6 детских садов, 3 школы, а также спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.