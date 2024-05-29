В ЖК «Союзный» Подмосковья приступили к строительству третьей очереди проекта

ЖК «Союзный» строят в подмосковном Одинцове. Строители возводят третью очередь проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В третьей очереди комплекса запроектирован один корпус на 304 квартиры общей площадью более 15 тыс. кв. метров. Среди планировочных решений присутствуют различные варианты — от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир в евроформате.

Жилой комплекс «Союзный» состоит из семи корпусов комфорт-класса высотой до 25 этажей. Строительство квартала осуществляется в четыре этапа: 1-я очередь проекта уже сдана в эксплуатацию, 2-я — в конце 2024 года, на строительной площадке 3-й очереди ведутся работы нулевого цикла, 4-я очередь находится на стадии проектирования.

ЖК «Союзный» располагается на участке площадью 5,63 га в 8-м микрорайоне города Одинцово. Благоустройство территории включает в себя озеленение, детские игровые комплексы, спортивную площадку, зоны отдыха и одноименный сквер. На территории проекта запланированы торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые паркинги и три автостоянки. Кроме того, внутренняя инфраструктура комплекса будет включать в себя различные магазины, сервисные службы и муниципальную поликлинику на первом этаже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.