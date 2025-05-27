В ЖК «Рублевский Квартал» введены в эксплуатацию два дома на 614 квартир. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов № 58 и 59 второй очереди строительства жилого комплекса, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Среднеэтажные корпуса от 3 до 8 этажей включают 614 квартир общей площадью больше 25 тыс. кв. метров. Все квартиры будут передаваться собственникам с чистовой отделкой. Планировочные решения в корпусах представлены различными форматами от небольших студий площадью до просторных 4-комнатных квартир с кухней-гостиной. В линейке лотов преобладают евроформаты, также в домах есть планировки с гардеробными комнатами, гостевыми санузлами и постирочными помещениями.

Чистовая отделка квартир включает ламинат в комнатах, обои под покраску и натяжные потолки. Ванные и санузлы отделаны керамогранитом и оборудованы сантехникой. Дополнительно в каждой квартире предусмотрены водорозетки под стиральные машины, стояковые разводки отопления, дымовые датчики в прихожей и автономные датчики в комнатах и кухнях.

Места общего пользования спроектированы с учетом комфорта, безопасности и долговечности. Входные группы, выполненные с панорамным остеклением, организованы с двусторонней ориентацией для доступа естественного света в дневное время и дополнительной безопасности. Для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками входы в корпуса расположены на уровне земли. В холлах с грязезащитой и 4-метровыми потолками оборудованы помещения для хранения колясок и велосипедов, а на первом этаже располагаются индивидуальные кладовые.

Во дворах обустроили игровые и спортивные площадки, а вдоль улиц разместили зоны для прогулок и спокойного отдыха. Диагональные дорожки соединяют входы в подъезды с площадками и калитками. Они будут проложены так, как они могли бы появиться в естественной среде, что сократит маршруты жителям и предотвратит появление самостоятельно протоптанных тропинок.

В благоустройстве придомового пространства заложен принцип естественной среды и свободно растущих форм с разнообразным озеленением — деревьями, высокими и низкими кустарниками, разнотравьем и газонами. Деревья и зеленые изгороди будут высажены у домов для защиты жителей нижних этажей от излишней дворовой активности, а также вдоль ограды в качестве визуального буфера, чтобы изолировать приватный двор от посторонних глаз.

Жилой комплекс «Рублевский Квартал» расположен в селе Лайково, в Одинцовском городском округе Московской области, в 2 км от Одинцово, возле Дубковского и Подушкинского лесов. Помимо жилых домов и благоустройства, проект предполагает строительство развитой социальной инфраструктуры: здесь планируется построить три школы и четыре детских сада. Открытие первого социального объекта — школы на 1 100 мест — запланировано на 1 сентября 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.