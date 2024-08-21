В ЖК «Резиденция Сколково» построили два новых корпуса с подземным паркингом

Главгосстройнадзор Московской области по результатам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектной документации двух новых корпусов ЖК «Резиденция Сколково», расположенного в центре рабочего поселка Заречье городского округа Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Резиденция 3.1 представляет собой десятиэтажный дом вместимостью на 244 квартиры площадью от 27 до 180 квадратных метров. Его общая площадь составляет порядка 29 тыс. квадратных метров. В резиденции 3.2. площадью 28,2 тыс. квадратных метров тоже десять этажей и 243 квартиры.

Квартирография новостроек представлена одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными жилыми помещениями. В корпусах есть все необходимое для жильцов: колясочные, свыше 450 кладовых, а также подземный паркинг на 268 авто- и 18 мото-мест.

ЖК бизнес-класса «Резиденция Сколково» возводят вблизи Мещерского парка, в 6 км от инновационного центра «Сколково». До станции метро «Озерная» можно добраться за 15 минут на общественном транспорте, до «Славянского бульвара» за 18 минут на автомобиле. На территории жилого квартала уже построены и функционируют два муниципальных детских сада с бассейном на 170 и 115 мест.

В 2025 году застройщик планирует построить школу на 750 учеников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.