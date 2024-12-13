В ЖК «Публицист» Подмосковья приступили к строительству детского сада

В настоящий момент на площадке будущего детского сада строители занимаются разработкой котлована и готовятся приступить к фундаментным работам. Образовательное учреждение для дошкольников будет введено в эксплуатацию вместе с первой очередью жилых корпусов.

Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 4 тыс. кв. метров. Внутри оборудуют современное пространство для игр, занятий спортом, развития и комфортного обучения детей в возрасте от 2 до 7 лет. В здании предусмотрены многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников, просторный физкультурный зал, медицинский и процедурный кабинеты, игровые комнаты и спальни. Территорию детского сада благоустроят и озеленят. На ней разместят 8 игровых площадок для прогулок.

ЖК «Публицист» — современный жилой квартал комфорт-класса, который предусматривает четыре очереди строительства. Первый этап включает возведение пяти жилых домов на 3850 квартир и детского сада на 300 мест. Во второй очереди возведения жилого комплекса будет построен еще один детский сад на 300 мест и школа на 1650 учащихся. Всего в рамках реализации договора комплексного освоения территории будет построено пять детских садов и две школы, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, и поликлиника для взрослого и детского населения на 432 посещения в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.