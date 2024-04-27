В ЖК «Пригород Лесное» осенью сдадут корпус с пожарной частью и участком полиции

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства 17-этажного жилого дома, возводимого в рамках застройки ЖК «Пригород Лесное» на территории Ленинского горокруга вблизи деревень Мисайлово и Дальние Прудищи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Шестой корпус общей площадью порядка 26,5 тыс. кв. метров начали строить в августе 2022 года. На текущий момент его строительная готовность составляет 60%. Выполнены земляные работы, фундамент, подземная часть здания, несущие и ограждающие конструкции надземной части здания.

Сейчас ведутся работы по устройству кровли, монтаж внутренних инженерных систем. Здание представляет собой две 17-этажные башни на 352 квартиры, соединенные между собой одноэтажной встройкой. На первом этаже расположатся коммерческие помещения. Завершить строительство шестого корпуса планируют в конце сентября текущего года.

На сегодня в ЖК уже построены и работают 4 детских сада для 1 440 малышей и две школы на 2 200 мест. Согласно проекту застройки, возведут еще 12 детских садов и 9 школ, бизнес-центр, собственную пожарную часть и полицейский участок.

Для жителей комплекса с апреля 2023 года строится 4-этажная поликлиника площадью 7,5 тыс. кв. метров. Медучреждение будет принимать порядка 500 пациентов в смену.

Уже сегодня в ЖК «Пригород Лесное» проживает более 27 тыс. человек, по прогнозам число жителей увеличится до 90 тыс. уже через 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.