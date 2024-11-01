В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа школа готова на 85%

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается строительство школы в ЖК «Пригород Лесное» на 1100 мест. Сейчас там выполняются чистовые отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, а также ведутся подготовительные работы для монтажа технологического оборудования. Строительная готовность общеобразовательного учреждения составляет 85%, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В здании оборудуют все необходимое для комфортного обучения: светлые учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня с игровыми. Отдохнуть в перерыве между уроков ученики смогут в зонах рекреации, предусмотренных в коридорах каждого этажа. Питание учеников будет организовано в просторном обеденном зале. В здании оборудуют большой библиотечно-информационный центр с медиатекой, актовый зал с эстрадой, кабинеты врача, психолога и логопеда.

Общая площадь трехэтажного общеобразовательного учреждения составляет 13,6 тыс. кв. м. Сейчас на объекте задействованы 70 рабочих и три единицы техники, в том числе экскаватор, манипулятор и мини-погрузчик. Окончание строительных работ планируется в 2025 году.

В школе предусмотрены: большой актовый зал с эстрадой, два спортивных зала, просторная столовая, библиотечно-информационный центр с медиатекой, мастерские для трудового обучения, кружковая и помещения для групп продленного дня. Для активного времяпрепровождения на территории школы оборудуют: мини-поле для футбола, две беговые дорожки и площадку для игры в волейбол и баскетбол. Появится и зона для тихого отдыха с амфитеатром, плодовый сад, экотропа, участок полевых и овощных культур и пространство для занятий на открытом воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.