сегодня в 10:50

В ЖК «Прибрежный Парк» Домодедова ввели в эксплуатацию два корпуса

Всего в домах жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово запроектированы 687 квартир, 19 помещений коммерческого назначения на первых этажах и 203 кладовые на подземном уровне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во внутреннем дворе домов, закрытых от проезда автомобилей, оборудованы детские площадки, места для спорта и отдыха.

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» вдохновлен живописной набережной реки Пахра, окружающей комплекс почти со всех сторон. В пешей доступности от комплекса находится железнодорожная станция «Ленинская».

В конце лета на территории квартала открылся первый детский сад для 300 малышей «Бригантина». Всего в рамках проекта планируется строительство трех детских садов, большой школы, физкультурного комплекса с бассейном и поликлиники.

«ЖК „Прибрежный парк“ — один из самых молодых районов в Домодедово, поэтому возведение здесь социальных объектов держим на особом контроле», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Всего в домах жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово запроектированы 687 квартир, 19 помещений коммерческого назначения на первых этажах и 203 кладовые на подземном уровне.