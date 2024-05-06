В ЖК «Подлипки-Город» Коломны введен в эксплуатацию малоэтажный жилой дом

В жилом комплексе «Подлипки-Город» на улице Ленина в Коломне введен в эксплуатацию малоэтажный жилой дом для 30 семей. Разрешение выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Малоэтажный монолитно-кирпичный дом № 159 общей площадью более 2 тыс. кв. метров рассчитан на 30 квартир различной планировки: одно-, двух- и трехкомнатные с отделкой, остекленными балконами и лоджиями. В новостройке запланирована вся необходимая социальная инфраструктура: детский сад для 190 малышей и школа на 700 учеников. Будут организованы игровые и спортивные площадки, включая отдельные для детского сада и школы.

Проект ЖК «Подлипки-Город» предусматривает более 40 малоэтажных домов. Благодаря своему уникальному расположению, здесь сочетаются развитая городская инфраструктура и спокойствие природы. Комплекс воплощает уникальную концепцию инфраструктуры: «город в городе». В рамках проекта построят многофункциональный центр с подземной парковкой на 150 машино-мест. На первых этажах офисные помещения и медицинские кабинеты. Устроят прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.