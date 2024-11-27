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В ЖК «Пятницкие кварталы» по обращениям жителей отрыта новая школа на 825 мест

В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» открылась современная школа, которая стала важным событием для жителей района. Возведение социальной инфраструктуры является одним из главных приоритетов администрации Красногорска, как неоднократно подчеркивал глава муниципалитета Дмитрий Волков, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Школа была построена и введена в эксплуатацию в рамках национального проекта «Образование». Она оснащена необходимой инфраструктурой, включая открытый стадион, где по программе губернатора Московской области могут заниматься все желающие. Площадь образовательного учреждения составляет более 15 тыс. квадратных метров.

Строительство школы в ЖК «Пятницкие кварталы» стало возможным благодаря активным темпам возведения социальной инфраструктуры в округе. Работы включали устройство внутренних инженерных сетей, монтаж перегородок из гипсокартона, штукатурные и шпаклевочные работы и другие этапы.

Открытие новой школы — это важный шаг в развитии образования в Красногорске. Она обеспечит качественное обучение для детей и подростков, живущих в ЖК «Пятницкие кварталы», и станет центром развития и образования в районе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.