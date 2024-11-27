В ЖК «Пятницкие кварталы» Красногорска открыли новый детский сад на 310 мест

В жилом комплексе «Пятницкие кварталы» вблизи деревни Сабурово в подмосковном Красногорске открылся новый детский сад на 310 мест. На данный момент рабочие проводят пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объект построили за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита и бюджета Московской области. В здании полностью завершены строительные работы, сейчас идет расстановка мебели и пусконаладка оборудования.

Детский сад рассчитан на 12 групп, две из которых предназначены для детей младше трех лет. Общая площадь трехэтажного здания составляет 4,2 тысячи квадратных метров.

На первом этаже разместили помещения для родителей, охраны и персонала, пищеблок, а также кабинеты врача и процедурная. На втором и третьем этажах находятся групповые ячейки со спальнями и игровыми для детей от трех до семи лет. Для развития малышей предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, а также помещения для творчества.

В детском саду созданы все условия для безопасности детей. Установлены системы охранного телевидения, освещения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организован пост охраны.

На территории детского сада расположены яркие детские игровые площадки с теневыми навесами. В рамках благоустройства высажены деревья и кустарники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.