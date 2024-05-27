В ЖК «Пятиречье» Дмитровского округа идет выдача ключей

сегодня в 10:35

В ЖК «Пятиречье» Дмитровского городского округа идет выдача ключей. Все 556 дольщиков скоро отметят новоселье. На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 452 семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом защиты прав дольщиков и министерством жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс, состоящий из двух корпусов, достроил фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Последний дом был введен в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Теперь дольщики, подписав акт приема-передачи сразу смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.