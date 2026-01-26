В ЖК «Первый Южный» Ленинского округа на 30% готова школа на 1250 мест

В Ленинском городском округе продолжается активное возведение первой школы на территории строящегося жилого комплекса «Первый Южный». Образовательное учреждение, рассчитанное на 1250 мест, готово уже на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Создание первой школы в этом жилом комплексе — это важнейший шаг для обеспечения доступности качественного образования детям нового микрорайона. Мы делаем акцент на создании современной, технологичной и комфортной образовательной среде, которая будет отвечать самым высоким стандартам», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На строительной площадке трудятся 62 рабочих и 7 инженерно-технических работников. Задействована специальная техника, включая экскаватор-погрузчик и самосвалы. В настоящее время ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей, в разных блоках здания — армирование и бетонирование конструкций спортзала, каменная кладка и монтаж кровли.

Трехэтажное здание площадью более 16 000 кв. метров будет включать свыше 60 учебных кабинетов и классов различного профиля, лаборантские, мастерские, медиатеку со зрительным залом. Для физического развития учащихся предусмотрены два спортивных зала и зал хореографии. Внутреннее пространство школы организуют вокруг просторного атриума с амфитеатром, который станет местом для отдыха, общения и внеклассных занятий. На прилегающей территории будут созданы зеленые зоны с теневыми навесами, двор для творчества, современные игровые и спортивные площадки, велопарковки и комфортные места ожидания для родителей.

Строительство школы планируется завершить к концу 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.