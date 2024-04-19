В ЖК «Опалиха Парк» округа Красногорск выдано 216 ключей новоселам

В жилом комплексе «Опалиха Парк» городского округа Красногорск идет новоселье. 216 семей уже получили ключи от долгожданных квартир. Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект ЖК «Опалиха Парк» был представлен в 2014 году застройщиком ООО «Авест». Порядка 400 дольщиков вложили деньги в строительство объекта, но девелопер не справился со своими обязательствами и частично возвел лишь один из нескольких запланированных корпусов.

В 2021 году правительство Московской области поддержано предложение инвестора о достройке корпуса № 1 комплекса «Опалиха Парк». Участникам долевого строительства корпусов № 2 и 5 были предложены разные варианты получения жилья: предоставление квартир в достроенном корпусе, либо в расположенном поблизости ЖК «Аникеевский».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.