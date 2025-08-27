сегодня в 17:28

В ЖК «Новые Островцы» Люберец через год откроют школу для 1,1 тыс учеников

Строители ведут монолитные работы на уровне 3-го этажа здания новой школы на 1 100 мест в ЖК «Новые Островцы» в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке 109 рабочих и 7 единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне 3-го этажа здания, кладка наружных и внутренних стен, гидроизоляцию и утепление наружных стен цокольного этажа», — уточняется в сообщении. Общая стройготовность здания составляет более 20%.

В здании общей площадью более 12 тыс. кв. м разместятся блок начальной школы на 400 учащихся (17 учебных кабинетов), основной и старшей школы на 700 мест (22 основных и 15 специальных кабинетов — физика, химия, биология, иностранный язык, информатика), многофункциональные спортивные залы, мастерские, актовый зал на 350 мест с эстрадой и артистическими, библиотечно-информационный центр на 75 мест, медицинский блок, обеденный зал на 550 мест с раздаточной, офисная зона для педагогов и администрации.

На прилегающей территории разместятся спортивный стадион, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий, проезды и тротуары.

Открытие новой школы планируется 1 сентября будущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

