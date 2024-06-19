В ЖК «Новое Видное» Ленинского округа построят еще десять корпусов

В ЖК «Новое Видное» Ленинского городского округа построят более 60 корпусов переменной этажности на 20 тысяч квартир общей площадью свыше 840 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура: семь детских садов в общей сложности на 1 975 мест, четыре школы на 4 450 мест, поликлиника, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, кафе и сервисы на первых этажах жилых домов.

На данный момент, на строительной площадке ЖК «Новое Видное» активно возводится десять корпусов сразу нескольких очередей строительства. Самая высокая готовность — у жилых домов второй очереди № 13.1 и 13.2: работы выполнены на 44% и 35% соответственно, активно ведутся работы по устройству фасада и монтажу окон. Корпуса № 15 и 16.2 первой очереди готовы на 29%. Строительство корпуса № 16.1 завершено на 18%, а корпуса № 17 — на 10%. Ввод домов первой и второй очереди в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2025 года. На стройплощадке жилых домов третьей очереди ведутся монолитные работы — готовность корпусов № 18.1 и 18.2 составила 9%, а корпусов № 14.1 и 14.2 — 6%. Ввод жилых домов в эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2026 года.

Вместе с возведением корпусов ведется строительство первого детского сада на 350 мест — на текущий момент строительная готовность соцобъекта составляет 16%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.

Также глава региона заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.