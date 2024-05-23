В ЖК «Новая Рига» Красногорска строят два жилых дома переменной этажности

В ЖК «Новая Рига» Красногорска реализуют проект комплексного развития территории. На территории ЖК строят два жилых дома переменной этажности и собственную развитую инфраструктуру, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 1.7 завершается разработка котлована, устройство монолитного фундамента, устройство вертикальных конструкций технического подполья. Ведется монтаж ЖБИ, электромонтажные работы, отделка фасада, работы по устройству инженерных сетей.

В корпусе 1.8 завершается устройство монолитного фундамента и разработка котлована. Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций технического подполья и плит перекрытия технического подполья. Строители продолжают работы по кладке внутренних перегородок на этажах, монтажу железобетонных изделий.

Детский сад на 230 мест: завершены земляные работы и устройство фундамента, идут работы по устройству вертикальных конструкций и приямков лифтовых шахт.

В ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию уже семь домов на 4 553 квартиры. Также здесь открыты общеобразовательная школа на 1150 учеников и детский сад для 320 малышей. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг. Запланирована детско-взрослая поликлиника на 150 посещений в смену.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.