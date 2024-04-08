В ЖК «Мытищи Сити» возведут два новых корпуса

Жилой комплекс «Мытищи-Сити» представляет собой 17-этажный комплекс из шести корпусов, в которых расположено 781 квартира свободной планировки.



На первых этажах зданий предусмотрены коммерческие помещения: спа-салон, аптеки, продуктовые магазины и кафе. В рамках проекта планируется возведение детского сада на 220 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса. Для осуществления концепции «двора без машин» будет построен паркинг.



Территория жилого комплекса будет благоустроена: созданы зоны отдыха, установлены спортивные и детские площадки. Вблизи комплекса находится развитая социальная инфраструктура, включающая детские сады, спортивные комплексы, школы и гимназии, медицинские учреждения, торговый центр «Яуза» и ТРЦ «Перловский».



Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.



«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», - сообщил Воробьев.