В ЖК «Мытищи Парк» ввели в эксплуатацию новый дом

Во введенных секциях расположено 883 квартиры. Всего в доме предусмотрено 2 200 квартир. На первом этаже жилого дома вскоре откроются супермаркеты, аптеки и бытовые сервисы, а на подземном уровне находятся индивидуальные кладовые для хранения вещей.

Большая часть квартир — двухкомнатные евро-формата, но есть и варианты с одной или тремя спальнями, а также компактные студии. Квартиры передаются владельцам с готовой отделкой: с ламинатом на полу, натяжными потолками, обоями под покраску, выводами под кондиционеры и установленной сантехникой в ванных и санузлах. В части квартир предусмотрена гардеробная во входной зоне.

Входные группы располагаются с внешней стороны дома и имеют выходы на улицу и в приватное внутридворовое пространство. В каждой секции оборудованы колясочные. Беспрепятственное и удобное передвижение обеспечивают входы на уровне земли, а витражное остекление делает пространство светлым и уютным. Для безопасности жителей на первом этаже установлено видеонаблюдение.

Корпус имеет собственный закрытый двор. На его территории расположены детские и спортивные площадки, созданы пространства для спокойного времяпрепровождения. Во дворе проведено масштабное озеленение с применением геопластики. Высажены различные деревья и кустарники. По всей территории установлено разноуровневое освещение и обустроены пешеходные зоны.

Жилой комплекс «Мытищи Парк» расположен на северо-востоке Московской области в городском округе Мытищи. Возле квартала находится Пироговский лесопарк и национальный парк «Лосиный остров». На территории проекта работает ранее построенный детский сад для 200 малышей. Сейчас в комплексе возводятся сразу несколько социальных объектов: две школы суммарно на 1 950 мест, детский сад для 450 детей и многоуровневый паркинг на 810 машино-мест.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.