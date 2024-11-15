В ЖК «Левел Лесной» Красногорска начались земляные работы

В Красногорске в жилом квартале «Левел Лесной» на строительной площадке 24 дома приступили к началу работ. В настоящее время ведутся подготовительные работы: ограждение котлована, монтаж инженерных сетей, систем освещения и устройство временного водопровода. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дом 24 состоит из трех отдельно стоящих 15-этажных корпусов. Они будут расположены на существенном расстоянии друг от друга, что позволит обеспечить хорошую инсоляцию в квартирах и панорамные виды из окон.

Архитектурную концепцию проекта разработало бюро Highlight Architecture. Фасады зданий оформят в разных цветах с использованием различных материалов: штукатурки, фиброцементных панелей и навесных декоративных элементов. На них установят декоративные корзины для кондиционеров.

Всего здесь запроектировано 336 квартир площадью от 29 до 77 квадратных метров с различными планировками: студии с зоной под гардеробную и лоджией, однокомнатные квартиры с лоджией, двухкомнатные квартиры с просторной кухней, а также трехкомнатные линейные и трехсторонние квартиры с мастер-спальней. Есть и уникальные лоты с террасами, угловым остеклением, окнами в пол, окном в ванной, окнами на три стороны света.

Первые этажи отдадут под размещение коммерческих помещений, здесь смогут открыться аптеки, магазины, кафе, пункты выдачи, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части зданий появятся просторные входные группы, лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов, зоны для почтовых ящиков и технические помещения. В подземном уровне разместится паркинг на 205 машиномест. В каждом подъезде установят два современных лифта: пассажирский и грузопассажирский.

Концепция общественного пространства разработана в партнерстве двух архитектурных бюро: Highlight Architecture и SCAPE. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение на площади 1,3 га. В безопасных дворах без машин установят игровые комплексы для детей разных возрастов, для занятий спортом — воркаут-зоны и современное футбольное поле, предусмотрят зоны для тихого отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Проект «Левел Лесной» располагается на территории с развитой инфраструктурой для комфортной жизни: два детских сада, школа, детский развивающий центр, танцевальная и театральная студии, спортивные секции, аптека и стоматология, ветеринарная клиника, сетевые супермаркеты и локальные магазины.

На территории проекта находится школа «Светлые горы», входящая в топ-35 частных школ Москвы и Подмосковья, а в пешей доступности — современная муниципальная школа на 1 375 мест. Всего в 12 минутах пешком находится торговый парк «Отрада», предлагающий широкий выбор магазинов, гипермаркеты, кинотеатр и развлекательные зоны для детей. Таким образом, «Левел Лесной» дополнит уже развитую социальную инфраструктуру района и сформирует комфортную городскую среду»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.