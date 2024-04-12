В ЖК «Лесной квартал» Подмосковья введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом

17-этажный монолитно-кирпичный дом общей площадью более 25 тыс. кв. метров рассчитан на 512 квартир свободной планировки от студий до трехкомнатных. Отсутствие межкомнатных перегородок дает возможность экспериментам с расположением комнат и планировкой. Первые этажи здания предназначены для коммерческих помещений. На территории жилого комплекса планируется организация парковки, будет проведено озеленение, высажены газоны, установлены малые архитектурные формы.

Жилой комплекс «Лесной Квартал» расположен в подмосковном городе Дмитров. Уникальная особенность расположения комплекса — это оживленность городского центра с одной стороны и сосновый бор, с другой. В сосновом бору оборудованы площадки для прогулок и отдыха. Рядом есть несколько остановок общественного транспорта. Вся социальная и досуговая инфраструктура города находится в пешей доступности. Неподалеку от жилого комплекса построен большой торговый центр, супермаркет, салон красоты, детский сад, и центр спорта и отдыха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.