В ЖК «Легенда Коренево» Люберец построят воспитательно-образовательный комплекс

В ЖК «Легенда Коренево» в городском округе Люберцы построят воспитательно-образовательный комплекс: школу на 500 мест и детский сад на 120 мест. Соцобъект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Комплекс будет разделен на зоны для детей разных возрастов. В школе предусмотрены блоки начальных, средних и старших классов, в детском саду — группы для детей до трех лет и старше.

Школьные классы оснастят современным оборудованием, включая интерактивные доски, проекторы и компьютеры. Каждый класс будет иметь индивидуальный дизайн, соответствующий возрасту школьников и тематике уроков. Для удобства учеников и преподавателей в здании школы будут оборудованы современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а также удобные гардеробные и санитарные комнаты.

В детском саду организуют просторные игровые комнаты, залы для проведения музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда и процедурной, административные и технические помещения.

На территории учреждения обустроят несколько зон отдыха и развлечений. Для самых маленьких будут установлены яркие и безопасные игровые площадки с качелями и горками. Для детей постарше оборудуют площадки для волейбола, баскетбола, футбольное поле, спортивные площадки с современными тренажерами и игровыми комплексами. Все будет выполнено из экологически чистых материалов и соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

ЖК «Легенда Коренево» — современный жилой комплекс комфорт-класса, вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах зданий будут располагаться коммерческие помещения — досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. По проекту также предусмотрены детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянка более чем на 600 машино-мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.