В ЖК «Квартал Строгино» Красногорска заложили капсулу времени в основание школы

В ЖК «Квартал Строгино» округа Красногорск заложили капсулу времени в основание будущей школы для 1 100 учеников. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году вместе с жилыми домами первых двух очередей строительства, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В современной трехэтажной школе общей площадью 17,2 тыс. кв. метров появятся учебные кабинеты, в том числе для занятий естественными науками, информатикой, иностранными языками и музыкой. Дети из начальных классов смогут остаться после уроков в помещениях продленного дня. Особое внимание в школе уделяется творческим занятиям — для этих целей в здании появятся целый блок арт-мастерских. В здании также предусмотрен информационно-библиотечный центр с зонами для чтения и отдыха, медиатекой и центром детских инициатив.

Помимо школы на 1 100 мест, на территории проекта «Квартал Строгино» построят два детских сада в сумме на 425 мест, поликлинику для взрослых и детей на 115 посещений в смену.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.