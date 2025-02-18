В ЖК «Квартал Строгино» Красногорска продолжается строительство детского сада

В данный момент завершены монолитные работы и на 90% готова каменная кладка. Строители приступили к кровельным работам, монтажу инженерных систем и остеклению.

В здании общей площадью около 4,2 тыс. кв. метров разместятся 12 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Для каждой из групп оборудуют многофункциональное помещение, где малыши будут играть, обучаться, принимать пищу и проводить тихий час. В детском саду появится предусмотрены кабинет логопеда и психолога, кружковая для творчества, актовый зал для праздничных мероприятий и занятий музыкой, большой физкультурный зал для занятий спортом. Питание будут готовить в пищеблоке на первом этаже, рядом расположится медицинский блок. На входе в здание оборудуют зону ожидания и колясочную.

Рядом с детским садом появится благоустроенная территория, на которой создадут прогулочные площадки для каждой группы детей и две спортивные площадки. Половина территории будет отведено под озеленение — здесь высадят лиственные и хвойные деревья, кустарники, обустроят газон и цветники. Рядом со зданием появится пять парковочных мест, одно из которых будет отведено для маломобильных групп населения.

ЖК «Квартал Строгино» возводится в городском округе Красногорск. В проекте появится вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: коммерческие помещения на первых этажах, два детских сада и школа, поликлиника, спортивные и детские площадки, закрытые дворы и зоны тихого отдыха, пешеходный бульвар и велодорожки. Рядом с комплексом множество мест для отдыха и прогулок на свежем воздухе — пляж Живописной бухты, парк «Липовая роща» и заповедник «Серебряный бор». Сообщает Минжилполитики МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.