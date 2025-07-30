В ЖК «Космический Квартал» Королева построят детский сад на 225 воспитанников

Новый детский сад сможет принять 225 малышей — 9 групп полного дня по 25 воспитанников каждая для детей от 2 до 7 лет. Общая площадь здания составит более 4 тыс. кв. м.

Детский сад представляет собой здание с основным трехэтажным объемом, к которому примыкает дополнительный одноэтажный блок. На первом этаже предусмотрены залы для занятий физкультурой и музыкой, медицинский пункт с процедурным кабинетом и административно-хозяйственные помещения. В отдельном одноэтажном блоке на том же уровне разместится пищеблок с холодным и горячим цехами, а также все необходимые технические зоны для персонала. Для каждой детской группы предусмотрены отдельные помещения с игровой зоной, спальней для дневного сна, буфетной, раздевалкой и туалетными. Такие групповые ячейки будут размещены на трех этажах основного здания.

Внешний облик детского сада гармонично вписан в общую архитектурную концепцию жилого комплекса, выполненного в космическом стиле. Детский сад оформлен в сдержанных бронзовом и белом оттенках, а отличительной чертой и яркой особенностью станут оконные порталы насыщенного желтого цвета. Начиная со второго этажа фасады здания отделают реечной конструкцией, что добавит динамики и объема. Особое внимание уделено кровле — она станет важным элементом космической темы: на ее поверхности будут нанесены изображения, вдохновленные образами космоса, что будет перекликаться и с рисунком благоустройства.

Территорию детского сада благоустроят в полном соответствии с принципами безбарьерной среды. Пространство организуют на одном уровне с землёй, что обеспечит свободное и безопасное передвижение для всех детей. На участке будут оборудованы отдельные прогулочные зоны для каждой группы с теневыми навесами для защиты от солнечных лучей и осадков, а также общие зоны для занятий спортом. Для покрытия дорожек и игровых площадок выбраны специальные безопасные для детей материалы. Визуальное оформление территории выдержано в едином стиле: рисунки на площадках, а также пересечение тропинок будут отсылать к космической тематике — ключевому образу, лежащему в основе концепции детского сада. Также на территории предусматривается посадка кустарников и оформление газонов.

ЖК «Космический Квартал» возводят в Королеве — районе с уже развитой инфраструктурой. В состав комплекса войдут три жилых корпуса с объектами коммерции на первых этажах, детский сад на 225 детей и три многоуровневых наземных паркинга. Также девелопер реконструирует действующую школу в районе, а именно, пристроит к зданию школы новый учебный корпус, рассчитанный на 500 мест.

Рядом с проектом находятся сразу несколько лесопарков: Верхний и Нижний Комитетские расположены в пешей доступности, а Челюскинский — в 15 минутах на автомобиле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.