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В ЖК «Каштановая Роща» в Одинцове идет строительство 5 корпусов

ЖК «Каштановая Роща» строят в подмосковном Одинцове. Строители активно возводят пять корпусов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На момент заключения сделки о приобретении объекта у бывших владельцев в стройке находился только корпус 1.3. За три месяца новый застройщик существенно нарастил темпы и начал строительство корпусов: 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5.

Корпус 1.1: ведутся монолитные работы вертикальных конструкций 9-го этажа, а кладка внутренних и наружных стен находится на уровне 2-4 этажей. Всего в корпусе разместятся 176 квартир.

Корпус 1.2 общей площадью 10,2 тыс. кв. метров рассчитан также на 176 квартир. Сейчас компания ведет монолитные работы плиты перекрытия над 7-м этажом, занимается устройством каменной кладки технического подполья, сборных стояков естественной вентиляции. Работы по устройству кладки внутренних и наружных стен находятся на уровне 2-го этажа.

Корпус 1.3: находится на финальной стадии работ. Ведется устройство вентилируемого фасада, происходит монтаж лифтового оборудования, систем водоснабжения, отопления, вентиляции и канализации, проводятся электромонтажные работы, а также отделочные работы в МОП и квартирах. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на III квартал 2024 года. После чего последует этап передачи ключей собственникам 176 квартир.

В корпусе 1.4 продолжаются монолитные работы вертикальных конструкций 10-го этажа, а также ведутся работы по устройству кладки внутренних и наружных стен 2-6 этажей. В здании предусмотрено 144 жилых помещения.

Корпус 1.5 — самый большой из находящихся в стройке — на 208 квартир. Здесь ведутся монолитные работы плиты перекрытия 9 этажа. Работы по устройству кладки внутренних и наружных стен — на уровне 2-4 этажей.

Все корпуса 18-этажные. На подземном уровне предусмотрено размещение кладовых помещений. Всего в ЖК «Каштановая Роща» запланировано строительство 22 корпусов комфорт-класса.

На территории появятся собственные детские сады на 185 и 350 мест, школа на 1 100 мест и поликлиника.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.