В ЖК «Южная долина» Ленинского округа достроят шесть домов к концу 2025 года

Главгосстройнадзор Московской области проверил как возводят малоэтажные дома в жилом комплексе «Архитектурный пригород Южная долина» в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о корпусах 19, 20 и 21. Четырехэтажные дома начали возводить в 2024 году, в общей сложности в корпусах будет 143 квартиры, в каждой из которых предусмотрено панорамное остекление.

Общая строительная готовность корпуса 19 сегодня — 25%. Строители ведут устройство железобетонных конструкций на уровне 3-го этажа и каменную кладку. Корпус 20 готов на 28%, а дом 21 — на 35%.

Всего в жилом комплексе предусмотрено строительство 35 четырехэтажных домов, 15 из них уже построены, 20 — находятся в стадии строительства. В 2025 году застройщик планирует завершить строительство шести корпусов в составе жилого комплекса. Территорию жилого комплекса благоустроят — здесь предусмотрены беговые и велосипедные дорожки, спортивные и детские площадки.

Архитектурный пригород «Южная Долина» расположен в 9 км от МКАД по Каширскому шоссе, в полутора километрах от пригорода под надзором Главгосстройнадзора строят современную скоростную магистраль — Южно-лыткаринскую автодорогу.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.