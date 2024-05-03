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В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа строят еще 1 высотку, 4 детсада и 2 школы

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства жилого дома № 10, возводимого на территории ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство жилого корпуса общей площадью 74 тыс. кв. метров начали в октябре прошлого года.

Земляные работы и устройство фундамента завершены. Сейчас ведется монтаж монолитных несущих конструкций подземной части, первого и второго этажей. Общая строительная готовность превышает 15%. Согласно проекту, десятый корпус высотностью 22 этажа вместит 794 квартиры и подземную парковку. Также в доме будут колясочная, детская комната, оборудованное помещение дежурного консьержа.

Завершат строительство 10 корпуса в конце будущего года.

Согласно проекту застройки, внутренняя инфраструктура ЖК «Южная Битца» будет включать 4 детских сада, 2 школы, поликлинику, а также предприятия сферы услуг на первых этажах корпусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.