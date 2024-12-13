В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа с сентября открыта школа на 1 550 мест

В Ленинском городском округе с сентября открыта школа на 1 550 мест в микрорайоне «Южная Битца». Образовательное учреждение стало структурным подразделением школы № 1 в Бутово и первой школой на территории микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ленинского округа Алены Кокоевой.

Проект реализован в рамках «Народной программы Единой России». Новая школа станет важным элементом социальной инфраструктуры, обеспечивая доступ к качественному образованию для жителей микрорайона.

Современное трехэтажное здание оснащено всем необходимым для учебы и развития детей. Здесь есть просторный актовый зал на 600 мест, спортивные залы, библиотека, медиацентр, лаборатории и творческие мастерские. Эти возможности создают условия для всестороннего развития школьников. Кроме того, партнерство со Сбербанком открывает перед школой дополнительные перспективы: внедрение современных технологий, организация стажировок для педагогов, проведение мастер-классов и образовательных мероприятий.

На сегодняшний день школа уже приняла 500 учеников, и это только начало. Планируется, что учреждение станет не только образовательным центром, но и местом, объединяющим молодых жителей микрорайона.

«Открытие этой школы — значимый шаг в развитии микрорайона «Южная Битца». Образование — это основа будущего, и такая современная школа дает нашим детям возможность получить качественные знания, развивать таланты и готовиться к жизни в стремительно меняющемся мире», — отметила Кокоева.

В школе предусмотрено все для комфортного обучения: от просторных классов до спортивной инфраструктуры. Сотрудничество с крупными партнерами, такими как Сбер, позволяет выводить образовательный процесс на новый уровень.

«Мы уверены, что эта школа станет не просто местом учебы, но и центром развития всего микрорайона, где дети смогут раскрыть свой потенциал, а родители — гордиться их достижениями», — отметила депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.