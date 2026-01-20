В ЖК «Инновация» в Одинцовском округе открылись детская и взрослая поликлиники

Детская и взрослая поликлиники начали работу в жилом комплексе «Инновация» в поселке Новоивановское Одинцовского округа. Учреждения рассчитаны на 62 посещения в смену каждое и оснащены современным оборудованием, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детская и взрослая поликлиники открылись по адресу: поселок Новоивановское, улица Эйнштейна, дома 5 и 5/1. Объекты построены девелопером ГК «Гранель» за счет внебюджетных средств в рамках комплексного развития территории.

Детская поликлиника занимает 648 кв. метров и обслуживает более двух тысяч детей. Прием ведут три педиатра и офтальмолог, работают кабинеты ЭКГ, УЗИ и процедурный кабинет. В ближайшее время начнет прием оториноларинголог, также планируется подбор невролога, детского гинеколога и хирурга.

Взрослая поликлиника площадью 566 кв. метров рассчитана на более семи тысяч пациентов. Здесь оказывают первичную медицинскую помощь, проводят диспансеризацию и вакцинацию. Открыты кабинеты забора крови, ЭКГ и УЗИ. Пациенты могут записаться к терапевту, офтальмологу, гинекологу и хирургу. В ближайшее время к штату присоединятся невролог и оториноларинголог.

Жилой комплекс «Инновация» включает пять монолитных корпусов, подземные автостоянки, магазины, кофейни, фитнес-клуб, школу единоборств и другие объекты сферы услуг. Для жителей построены детский сад на 300 мест, многоуровневый паркинг на 843 машино-места. В ближайшее время откроются еще один детский сад и новый учебный блок «Немчиновского лицея» на 950 мест.

Застройщики Подмосковья продолжают развивать социальную инфраструктуру жилых комплексов за счет внебюджетных источников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.