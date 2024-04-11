В ЖК «Инновация» в Одинцове откроют детскую и взрослую поликлиники

В ЖК «Инновация» городского округа Одинцово во втором квартале текущего года планируют к открытию детскую и взрослую поликлиники, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Каждое медучреждение рассчитано на 62 посещения в смену. Объекты возводятся в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования

Открытие поликлиник планируется летом 2024 года.

Здание детской поликлиники будет иметь площадь 641 кв. метров. Там уже проложены все инженерные сети, а строители ведут отделку помещений. В детском отделении предусмотрены кабинеты хирурга, невропатолога, ЛОРа, офтальмолога, педиатра, гинеколога.

В здании взрослой поликлиники площадью 566 кв. метров выполняется устройство слаботочных систем, вентиляции, электрических сетей. Также там стартовали работы по отделке. Взрослых пациентов смогут принять акушер-гинеколог, оториноларинголог, терапевт, хирург, офтальмолог. Медицинские объекты передадут в муниципальную собственность.

В ЖК «Инновация» также откроют взрослое и детское отделение стоматологического центра. Учреждения рассчитаны на 30 и 32 посещения в смену.

ЖК «Инновация», расположенный в поселке Новоивановское, объединяет пять монолитных корпусов разной высоты, от 10 до 24 этажей, с подземными автостоянками. Общая площадь введенных зданий составляет порядка 330 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.