В ЖК «Императорские Мытищи» появится многоуровневый наземный паркинг

В ЖК «Императорские Мытищи» построят многоуровневый наземный паркинг высотой шесть этажей. Первый корпус рассчитан на 573 машино-места. Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект оснастят системами видеонаблюдения, здесь установят пост охраны. Общая площадь первой очереди — более 19 тыс. кв. метров. Всего проект многоуровневого паркинга предусматривает строительство трех корпусов на 1825 машино-мест.

Сейчас жителям комплекса доступна плоскостная парковка на 505 машино-мест. В ее рамках застройщик обустроил проезды и тротуары общей площадью 1 445 кв. метров.

ЖК «Императорские Мытищи» — современный жилой комплекс комфорт-класса, который возводится в 7 км от МКАД. Уже введены в эксплуатацию 16 домов на 7 141 квартиру. Открыты школа для 1 100 учеников и детский сад для 320 воспитанников. Общая площадь строительства — около 500 тыс. кв. метров. В нескольких минутах от комплекса расположены благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.