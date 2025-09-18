В ЖК «Героев» в Балашихе ведутся строительные работы сразу в нескольких корпусах

В жилом комплексе «Героев» в городском округе Балашиха продолжается активное строительство. Девелопер «Главстрой Регионы» одновременно ведет работы на нескольких корпусах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 409 выполняется чистовая отделка мест общего пользования и квартир. В 410-м продолжается устройство монолитных железобетонных конструкций. В корпусе 411 идут работы по каменной кладке внутренних и наружных стен, монтируется наружное освещение и выполняется благоустройство территории.

В корпусе 412 осуществляется монтаж светопрозрачных конструкций, устройство инженерных систем, кровли и наружного освещения. Также здесь ведется благоустройство территории, черновая и чистовая отделка МОП, черновая отделка квартир и монтаж лифтового оборудования. В корпусе 413 выполняются работы по каменной кладке внутренних и наружных стен, монтажу оконных и балконных блоков, инженерных систем и металлоконструкций, устройству кровли и благоустройству территории.

В корпусе 610 строители возводят железобетонные конструкции второй секции, армируют фундаментную плиту первой секции и продолжают разработку котлована.

Жилой комплекс «Героев» расположен рядом с Ольгинским лесопарком, что позволяет будущим жителям сочетать жизнь в окружении природы с доступом к городской инфраструктуре. На территории уже открыты два детских сада и современная школа. В 2024 году ЖК «Героев» занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс Московской области» конкурса «ТОП ЖК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.