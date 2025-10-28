В ЖК «Героев» в Балашихе активно идут работы по возведению нескольких корпусов

В жилом комплексе «Героев» в округе Балашиха строительные бригады одновременно ведут монолитные, инженерные и отделочные работы, что позволяет сохранять высокий темп на всех участках. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусе 410 продолжается устройство монолитных конструкций и каменной кладки, здание постепенно обретает архитектурный облик. Корпус 411 перешел в активную стадию монтажа. Здесь уже устанавливают металлоконструкции, выполняют кладку внутренних и наружных стен, монтаж оконных и балконных блоков. Параллельно специалисты работают над кровлей и инженерными системами.

В корпусе 412 продолжается устройство кровли и инженерных коммуникаций, чистовая отделка квартир и мест общего пользования. В корпусе 413 одновременно идет монтаж лифтов и металлоконструкций, ведется устройство кровли и внутренних инженерных систем. Выполняется черновая отделка квартир и МОП, а фасады закрываются светопрозрачными конструкциями.

В шестом квартале проекта стартовали работы по новому корпусу 610. Уже выполнено устройство монолитных конструкций первого этажа первой секции, второго этажа второй секции и второго этажа корпуса КП20. Объем работ нарастает, и в ближайшее время здесь сформируется основной контур здания.

ЖК «Героев» — это современное городское пространство комфорт-класса с масштабным благоустройством, дворами без машин и собственной социальной инфраструктурой. В 2024 году комплекс получил золото в премии «ТОП ЖК-2024» в категории «Лучший жилой комплекс Московской области».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.