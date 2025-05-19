В ЖК «Героев» Балашихи строят новые корпуса

В подмосковной Балашихе возводят ЖК «Героев. Девелопер активно ведет работы по возведению новых многоквартирных домов. Строительство новых корпусов идет с использованием передовых технологий и соблюдением сроков, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В корпусе 407 ведется отделка мест общего пользования и квартир, монтируются внутренние инженерные системы. На придомовой территории продолжается благоустройство. В корпусе 408 идет монтаж светопрозрачных конструкций, продолжаются черновая отделка МОП и квартир, установка лифтового оборудования и работы по устройству внутренних инженерных систем.

Параллельно идет устройство кровли. В корпусе 409 продолжается устройство каменной кладки внутренних и наружных стен. Идут работы по инженерным системам, устройству кровли, а также черновая отделка помещений общего пользования и квартир. В корпусе 411 продолжается кладка несущих конструкций. В корпусе 412 выполняется устройство каменной кладки внутренних и наружных стен. Параллельно монтируются оконные и балконные блоки, инженерные системы, ведется устройство кровли. В корпусе 413 идет устройство каменной кладки.

Для жителей с детьми уже работает детский сад на 250 мест. Также введены в эксплуатацию школа на 1 320 учеников и еще один детский сад, рассчитанный на 220 малышей. В благоустройстве предусмотрены зеленые зоны для прогулок, спортивные и детские площадки, а также удобные парковки.

Жилой комплекс «Героев» расположен рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь сочетаются тишина природы и все преимущества развитой городской инфраструктуры.

ЖК «Героев» получил признание в профессиональной среде: по итогам 2024 года он стал победителем конкурса «ТОП ЖК-2024», завоевав золото в номинации «Лучший жилой комплекс Московской области». Эта награда подтверждает высокое качество проекта и ориентир на современные стандарты строительства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.