В ЖК «Героев» Балашихи идет строительство новых корпусов

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В подмосковной Балашихе возводят современный жилой комплекс «Героев». В ЖК строят новые многоквартирные дома и собственную развитую инфраструктуру с использованием передовых технологий. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В корпусе 406 завершаются работы по отделке квартир. Благодаря детальной проработке архитектурных решений будущие жильцы получат просторные и светлые лоты.

В корпусе 407 продолжается монтаж светопрозрачных конструкций, лифтового оборудования, черновая и чистовая отделка. Параллельно ведутся работы по устройству кровли и внутренних инженерных систем.

В корпусе 408 активно ведется кирпичная кладка внутренних и наружных стен. Работы по благоустройству территории идут быстрыми темпами, чтобы обеспечить будущим жильцам комфорт и уют с первых дней проживания.

В корпусах 409, 412 и 413 продолжается устройство несущих конструкций. В корпусах 409 и 412 параллельно возводятся кладки наружных стен, что демонстрирует уверенный темп строительства.

ЖК «Героев» — это современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе, рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь уже открыт детский сад на 250 мест, ведется строительство школы для 1320 учеников и еще одного детского сада на 220 мест. В проекте запланированы зеленые прогулочные зоны, площадки для спорта и отдыха, удобные парковочные пространства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.