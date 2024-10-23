В ЖК «G3 Театральный» Раменского округа появится умная система управления домами

Современные жилые комплексы стремительно меняются благодаря инновационным технологиям, которые повышают удобство и комфорт. Одним из таких решений станет система управления домом, которую внедрят в проект комплексного развития территорий ЖК «G3 Театральный» в Раменском округе, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Система управления домом — это комплекс технологических решений, позволяющий дистанционно управлять различными функциями жилья через приложение. Жители жилого комплекса смогут открывать двери подъездов и калиток, управлять домофоном, видеокамерами, а также контролировать доступ на территорию комплекса. Это обеспечит высокий уровень безопасности и снизит риск несанкционированного доступа.

Приложение подразумевает функцию автоматического вызова лифта и выбора этажа бесконтактным методом при приближении к лифту. Управление домом будет доступным и простым с любого устройства, независимо от местонахождения жителей.

«Внедрение системы по управлению домом и разработка собственного приложения — это не просто шаг навстречу технологическому прогрессу, а основа для создания безопасной и удобной среды в наших проектах. В «G3 Театральный» мы объединили стильный дизайн, экологичность и технологичность, чтобы создать идеальные условия для жизни», — отмечает президент компании G3 Group Олег Гулеватый.

В «G3 Театральном» будут внедрены не только технологии для удобства жителей, но и решения, поддерживающие экологичность. На территории комплекса установят зарядные станции для электромобилей Ilontech DC с системой управления Sitronics Electro. Это позволит владельцам электромобилей комфортно заряжать свои транспортные средства, следуя современным трендам на экологичность.

ЖК «G3 Театральный» сочетает в себе комфортабельность современного столичного жилья и уют домов пригорода. Квартиры на первых этажах запроектированы с террасами, на последних — с каминами и французскими балконами. На территории квартала построят детский сад на 65 мест, спортплощадки, кафе и магазины. Во дворе — зоны отдыха с беседками, амфитеатр, игровые площадки.

При проектировании жилого комплекса особое внимание было уделено сохранению природного ландшафта: на территории малоэтажного загородного квартала сохранены вековые сосны.

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