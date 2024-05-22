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В ЖК «Дом у озера» округа Ступино введен в эксплуатацию малоэтажный дом

В жилом комплексе «Дом у озера» в деревне Леонтьево городского округа Ступино введен в эксплуатацию малоэтажный жилой дом. Разрешение на ввод выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь двухсекционного кирпичного дома составляет 1,5 тыс. кв. метров, рассчитанная на 36 квартир различной и свободной планировок. На этаже в среднем расположено по 7 квартир. На территории жилого комплекса предусмотрена открытая парковка. Двор благоустроен и оборудован специальными местами для отдыха.

Для жителей доступна необходимая инфраструктура — общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры. Поблизости расположена остановка общественного транспорта, а также имеется озеро для отдыха и рыбалки.

Объект находится по адресу: г. о. Ступино, деревня Леонтьево, ул. Центральная, д. 30.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.