В ЖК «Десятка» Раменского округа возводят последний дом
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В ЖК «Десятка» Раменского городского округа возводят последний дом. Девелопер завершил устройство монолитного железобетонного каркаса корпуса № 7, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В четырехсекционном здании высотой от 15 до 17 этажей запроектировано 474 квартиры с различными планировками. На первом этаже разместятся объекты коммерческой инфраструктуры. Рядом с домом расположена многоуровневая наземная крытая парковка на 400 машино-мест. На придомовой территории смонтируют детские и спортивные площадки, оборудуют велопарковки, а также высадят деревья и кустарники.
Новому корпусу присвоен высокий класс энергоэффективности «А+». Монолитная технология строительства с навесным вентилируемым фасадом обеспечит дом надежной защитой, которая позволит поддерживать в квартирах комфортную температуру и экономить энергоресурсы.
Жилой микрорайон «Десятка» расположен рядом с лесопарком общей площадью 29 га. Широкие возможности для активного отдыха на свежем воздухе позволят жителям разнообразно проводить досуг вместе с семьей в любое время года.
В составе проекта: 14 жилых многоэтажных корпусов, 13 из которых сданы в эксплуатацию и заселены, 9 линий таунхаусов, школа, детский сад, магазины и торговый центр.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.
По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.