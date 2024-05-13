В ЖК «Десятка» Раменского округа возводят последний дом

сегодня в 13:32

В четырехсекционном здании высотой от 15 до 17 этажей запроектировано 474 квартиры с различными планировками. На первом этаже разместятся объекты коммерческой инфраструктуры. Рядом с домом расположена многоуровневая наземная крытая парковка на 400 машино-мест. На придомовой территории смонтируют детские и спортивные площадки, оборудуют велопарковки, а также высадят деревья и кустарники.

Новому корпусу присвоен высокий класс энергоэффективности «А+». Монолитная технология строительства с навесным вентилируемым фасадом обеспечит дом надежной защитой, которая позволит поддерживать в квартирах комфортную температуру и экономить энергоресурсы.

Жилой микрорайон «Десятка» расположен рядом с лесопарком общей площадью 29 га. Широкие возможности для активного отдыха на свежем воздухе позволят жителям разнообразно проводить досуг вместе с семьей в любое время года.

В составе проекта: 14 жилых многоэтажных корпусов, 13 из которых сданы в эксплуатацию и заселены, 9 линий таунхаусов, школа, детский сад, магазины и торговый центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.