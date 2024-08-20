В красногорском ЖК «Аникеевский» строится детский сад на 315 мест
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В красногорском ЖК «Аникеевский» возводится детский сад на 315 мест, передает пресс-служба администрации городского округа.
На сегодняшний день в трехэтажном здании детского сада полностью завершены монолитные работы. На финальной стадии каменная кладка и устройство гидроизоляции.
В дошкольном учреждении запланировано 13 групп. В новом здании разместятся групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной, методические кабинеты, административные и технические помещения.
Также на прилегающей территории проведут озеленение, разместят детские и спортивные площадки.
Отметим, что до конца года в округе будет построено 11 дошкольных учреждений.
В рамках первой очереди строительства ЖК Аникеевский возводятся десять корпусов, три из которых введены в эксплуатацию и заселяются. Кроме детского сада, здесь предусмотрены поликлиники, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения. Недалеко от жилого комплекса находится станция МЦД-2 «Аникеевка». В перспективе на Новорижском шоссе откроются станции Рублево-Архангельской линии метро.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.
«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.