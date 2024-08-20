В красногорском ЖК «Аникеевский» строится детский сад на 315 мест

На сегодняшний день в трехэтажном здании детского сада полностью завершены монолитные работы. На финальной стадии каменная кладка и устройство гидроизоляции.

В дошкольном учреждении запланировано 13 групп. В новом здании разместятся групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной, методические кабинеты, административные и технические помещения.

Также на прилегающей территории проведут озеленение, разместят детские и спортивные площадки.

Отметим, что до конца года в округе будет построено 11 дошкольных учреждений.

В рамках первой очереди строительства ЖК Аникеевский возводятся десять корпусов, три из которых введены в эксплуатацию и заселяются. Кроме детского сада, здесь предусмотрены поликлиники, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения. Недалеко от жилого комплекса находится станция МЦД-2 «Аникеевка». В перспективе на Новорижском шоссе откроются станции Рублево-Архангельской линии метро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.