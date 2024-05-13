В ЖК «Аникеевский» Красногорска начали строительство 1 этажа детсада на 315 мест

В ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск началось строительство первого этажа детского сада на 315 мест. Девелопер проекта ГК «Гранель» приступил к работам выше нулевой отметки. Сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 3 квартале 2025 года.

На сегодняшний день на стройплощадке полностью завершены подготовительные и земляные работы. На финальной стадии устройство конструкций нулевого цикла, а также вертикальной и горизонтальной гидроизоляции. Ведутся монолитные работы по устройству перекрытия над подвалом.

Общая площадь дошкольного учреждения — 4 280 кв. метров. В детском саду запланировано 13 групп. Здесь разместятся игровые зоны, спальни, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной. Также в здании запроектированы методические кабинеты, административные и технические помещения.

ЖК «Аникеевский» возводится между Новорижским и Волоколамским шоссе, в 12 км от МКАД. В первой очереди построят 10 корпусов, три уже введены в эксплуатацию. Кроме детского сада, здесь предусмотрены поликлиника, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения.

Недалеко от жилого комплекса находится станция МЦД-2 «Аникеевка». В перспективе на Новорижском шоссе откроются станции метро Рублево-Архангельской ветки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.