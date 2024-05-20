В ЖК «1-й Шереметьевский» Химок начали строительство школы

Строительство школы на 1 100 мест началось в ЖК «1-й Шереметьевский» городского округа Химки. Соцобъект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Строители начали котлованные работы на месте будущего образовательного учреждения, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Четырехэтажная школа общей площадью почти 20 тысяч кв. метров расположится вдоль улицы Комсомольская. В здании разместят два спортивных зала — для старшей и начальной школы, бассейн, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборантскую и места для выставочных работ. Для школьников организуют спортивные площадки: футбольное поле, зоны для воркаута, места для игр в баскетбол и игр младшеклассников. Центральную часть территории школы займет сквер с зеленой зоной.

Жилой комплекс «1-й Шереметьевский» реализуют под брендом «1-го ДСК» в 10 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, в районе Подрезково. В состав ЖК входят 5 домов переменной этажности 13-17 этажей на 4230 квартир. Сейчас застройщик возводит первые два корпуса. Весь проект будет построен в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.