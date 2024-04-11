В ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах завершено строительство школы на 1 500 мест

Школа откроет свои двери 1 сентября 2024 года.

Строительство здания площадью 24,7 тыс. кв. метров началось в мае 2022 года.

Образовательное учреждение возводилось по индивидуальному проекту с использованием монолитной технологии домостроения. Здание разделено на два блока — для начальной и средней школы соответственно. Каждый из них имеет свой входной вестибюль. Для учеников начальной школы возвели спортивный и хореографический залы. Блок среднего образования занимает западную часть здания, где разместились еще два спортивных зала, а также тренажерный и хореографический залы.

На территории обустроили небольшую площадь, которая переходит в пространство внутреннего школьного двора. Также рядом со школой для детей предусмотрено футбольное поле, спортивные площадки и уличные тренажеры.

Реализация жилого комплекса началась в 2020 году, завершить проект планируют в 2024 году. На сегодняшний день, помимо школы, в эксплуатацию сданы 4 жилых корпуса с двухуровневыми подземными автостоянками. Со стороны администрации округа Люберцы ведутся работы по возведению детского сада на 560 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.



«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.