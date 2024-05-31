сегодня в 11:24

В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа завершили возведение конструктива корпуса № 2. Строители закончили монтаж панелей в корпусе № 2 и приступили к кровельным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В феврале 2024 года были завершены работы по возведению конструктива корпуса № 1.2.

Сейчас на объекте ведется монтаж светопрозрачных конструкций лоджий, внутренних инженерных систем, осуществляется устройство покрытия паркинга, кладка внутренних стен и перегородок.

Также строительные работы ведутся еще в двух жилых домах ЖК. В корпусах № 1.1 и 1.3 осуществляется установка железобетонных панелей. Монтаж конструкций осуществляется вместе с окнами, что ускоряет темпы строительства.

ЖК комфорт-класса «1-й Южный» строится в Ленинском городском округе, в 1 км от МКАД.

Реализация комплекса началась весной 2023 года. В состав ЖК входят 14 корпусов, три детских сада, две школы и поликлиника.

Сейчас идет строительство четырех корпусов. В 2025 году девелопер планирует сдать первые два корпуса жилого комплекса.

Весь проект будет реализован в 2031 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.