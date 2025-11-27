сегодня в 15:10

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа строят детский сад на 300 мест

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа полностью сформирован каркас будущего детского сада вместимостью 300 мест. Рабочие перешли к следующему этапу строительства — монтажу фасада трехэтажного сооружения. Наружная отделка выполнена в яркой цветовой гамме с использованием контрастных элементов: оконных откосов, клинкерной плитки и керамогранита. Центр композиции здания украшен стеклянным фасадом, придающим постройке воздушность и легкость, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Одновременно с выполнением фасадных работ ведется благоустройство территории вокруг детского сада. Уже реализован начальный этап обустройства: установлены декоративные конструкции (малые архитектурные формы), посажены зеленые насаждения, оборудованы уютные павильоны и рекреационные зоны. В настоящее время на площадке идет создание открытой сцены в форме амфитеатра, предназначенной для организации детских мероприятий и коллективных активностей.

Запуск образовательной структуры планируется завершить в первой половине 2026 года. По завершении строительства детский сад станет частью муниципальной системы дошкольных учреждений Ленинского городского округа.

Жилой комплекс комфорт-класса «1‑й Донской» расположен в деревне Сапроново Ленинского городского округа. Проект включает 9 жилых домов. Для жителей будут построены объекты социальной инфраструктуры: два детских сада, школа и станция скорой помощи. Первые два корпуса сданы в 2025 году. Сейчас идет строительство трех корпусов и паркинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.