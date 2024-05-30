В жилом квартале «Радость» Солнечногорска началась отделка фасадов домов

В деревне Радумля Солнечногорска приступили к отделке фасадов домов для переселенцев из аварийного фонда.

Жилой квартал «Радость» в деревне Радумля начали возводить в 2022 году. Все работы здесь проводит компания «Мособлдевелопмент». Сейчас специалисты строят пять домов первой очереди, вторая очередь спроектирована и готовится к строительству.

На сегодняшний день уже в двух корпусах производят отделку фасадов. Один из домов первой очереди полностью запланирован под переселение граждан из аварийного фонда. Здесь ведутся работы по обратной засыпке и устройству инженерных коммуникаций. Первую очередь застройки планируют сдать до конца этого года.

Александр Сорокин, заместитель главы городского округа Солнечногорск:

«По договору застройки на эту территорию для переселенцев выделено порядка 4000 квадратных метров. Это жители из аварийных домов деревни Радумля. Но жилой комплекс может вместить не только их. Застройщик готов заключить договора обмена и купли-продажи с другими переселенцами из любого другого района. В жилом комплексе также в работе сейчас многоуровневый паркинг и очистные сооружения. Водозаборный узел отдельный специально для этой застройки. Также у застройщика есть социальные обязательства по Радумльскому лицею-интернату».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

Текст, фото и видео: Евгения Герасимова